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Представлен концепт генплана будущего Академгородка в Армении

Германское архитектурное бюро gmp Architects презентовало концепт генерального плана будущего Академгородка, который построят в Армении. Финальная версия генплана будет готова до июня текущего года, затем начнется этап проектирования зданий, который завершится в сентябре 2025 года, тогда же стартует первый этап строительных работ.

Концепт генплана будущего Академгородка / © Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении

Новый наукоград объединит 16 вузов — восемь государственных и столько же частных или международных.

Концепт генплана будущего Академгородка / © Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении

С Ереваном Академгородок свяжет железная дорога, а передвигаться в самом наукограде студенты и преподаватели будут на велосипедах и электротранспорте. Жить и работать здесь будут около 44 тысяч человек.

Презентация генплана будущего Академгородка / © Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении

Концепт генплана будущего Академгородка / © Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении

© Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении