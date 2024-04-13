Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Астрономы получили новое изображение космической Спирали с полярным кольцом

Специалисты, работающие в астрономической обсерватории Джемини, с помощью телескопа Gemini North получили новое изображение линзовидной галактики NGC 2685 с перемычкой и полярным кольцом, также известной как галактика Спираль.

Галактика NGC 2685 / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / L. Bassino

NGC 2685 расположена на расстоянии 42 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Большая Медведица.

Предполагается, что нынешняя структура NGC 2685 сформировалась, когда она захватила материал из другой галактики. Затем он был стянут в кольцо, представляющее собой структуру из газа и звезд, что вращается над полюсами галактики перпендикулярно ее плоскости.