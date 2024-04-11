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Котята снежного барса сломали фотоловушку Сайлюгемского нацпарка
В последнее время пятнистые хулиганы повадились заниматься вандализмом: они уже не первый раз уничтожают фотоловушки, установленные инспекторами национального парка «Cайлюгемский» для изучения снежных барсов, однако на этот раз вторая фотокамера зафиксировала инцидент и всех «злоумышленников».
Сотрудники Сайлюгемского национального парка опубликовали видеоролик, на котором два котенкаснежного барса обнюхивают, пробуют на зуб, трогают лапами, а потом полностьюотрывают часть автоматической камеры.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Существует немало методик, помогающих справиться с гневом и схожими негативными эмоциями. Однако многим из них не хватает эмпирических, то есть подтвержденных опытным путем, обоснований. Психологи из Японии в эксперименте показали, как нехитрый прием почти полностью избавил людей от раздражения и злости после нанесенной обиды.
Исследователи из Университета Джонса Хопкинса нашли одну из возможных причин того, почему рыбы предпочитают передвигаться косяками, а не поодиночке. По мнению ученых, эти знания помогут создавать более бесшумные подводные лодки.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.
Ученые из НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Пермского государственного университета изучили эффект влияния городской среды на экстремальные осадки и ветер на примере Москвы. Исследование, выполненное на основе долгосрочного моделирования, в России проведено впервые. Выяснилось, что мегаполис существенно усиливает экстремальные погодные явления. Более сильные дожди и ветер чаще наблюдаются в пределах Москвы и к северо-востоку от нее, нежели в пригородах.
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Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
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