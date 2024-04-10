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Складной iPhone или iPad могут все же появиться на рынке в ближайшие годы

По информации издания Economic Daily, технологическая компания Apple ускоряет продвижение продукции складных устройств, поэтому, возможно, они появятся на рынке уже в 2025 году.

Неофициальные изображения складного iPhone / © Ithome

Компания Apple пересмотрела планы технологических изменений устройств из-за снижения темпа роста продаж iPhone. Тем более, что в настоящее время Samsung и Huawei занимают более 80% мирового рынка устройств со складным экраном, что не устраивает Apple.

Также сообщается, что Apple уже перевела сотрудников, которые ранее работали над проектом Vision Pro, в подразделение складных устройств. За последние месяцы активно циркулировали слухи о складном iPad, складном Mac и складном iPhone, хотя неясно, увидит ли какой-либо из этих проектов свет.