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Американский стартап планирует вывести на орбиту первый надувной модуль уже в 2025 году
Компания Max Space представила планы по разработке и созданию целой линейке надувных модулей для коммерческих космических станций. При этом первую конструкцию планируется вывести на орбиту уже в следующем году.
Первый модуль под названием Max Space 20, согласно заверениям компании, будет занимать объем в два кубических метра под обтекателем ракеты Falcon 9. После его развертывания в космосе объем модуля составит 20 кубических метров, что сделает его самым крупным надувным модулем, когда-либо отправленным в космос.
По словам генерального директора Max Space Аарона Кеммера, масштабируемость конструкции модулей позволит в будущем создавать конструкции объемом от 100 до 1000 кубических метров. Их производство в компании планируют освоить до конца текущего десятилетия.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
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Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
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