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Американский стартап планирует вывести на орбиту первый надувной модуль уже в 2025 году

Компания Max Space представила планы по разработке и созданию целой линейке надувных модулей для коммерческих космических станций. При этом первую конструкцию планируется вывести на орбиту уже в следующем году.

Надувной модуль на орбите, концепт / © Max Space

Первый модуль под названием Max Space 20, согласно заверениям компании, будет занимать объем в два кубических метра под обтекателем ракеты Falcon 9. После его развертывания в космосе объем модуля составит 20 кубических метров, что сделает его самым крупным надувным модулем, когда-либо отправленным в космос.

По словам генерального директора Max Space Аарона Кеммера, масштабируемость конструкции модулей позволит в будущем создавать конструкции объемом от 100 до 1000 кубических метров. Их производство в компании планируют освоить до конца текущего десятилетия.