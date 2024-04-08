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Российскому ученому предложили выступить на международном конгрессе, но не говорить, что он из России

Химик и профессор Российской академии наук Артем Ромаевич Оганов должен был прочитать лекцию на Международном геологическом конгрессе, который пройдет в августе в Южной Корее. Однако организаторы потребовали, чтобы ученый либо выступил в нейтральном статусе, либо от другой страны.

Артем Ромаевич Оганов / © «Российская газета»

Два дня назад Оганов получил на почту странное требование от организаторов конгресса: они потребовали, чтобы во время выступления ученого была убрана российская аффилиация.

Более того, организаторы сопроводили письмо изображением с украинским флагом и текстом, в котором они осуждают специальную военную операцию и восхищаются учеными, уехавшими из России.

«Я отказался это делать: нельзя позволять себя унижать. Нельзя превращать науку в инструмент дискриминации», — написал в социальных сетях Оганов.