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Российскому ученому предложили выступить на международном конгрессе, но не говорить, что он из России
Химик и профессор Российской академии наук Артем Ромаевич Оганов должен был прочитать лекцию на Международном геологическом конгрессе, который пройдет в августе в Южной Корее. Однако организаторы потребовали, чтобы ученый либо выступил в нейтральном статусе, либо от другой страны.
Два дня назад Оганов получил на почту странное требование от организаторов конгресса: они потребовали, чтобы во время выступления ученого была убрана российская аффилиация.
Более того, организаторы сопроводили письмо изображением с украинским флагом и текстом, в котором они осуждают специальную военную операцию и восхищаются учеными, уехавшими из России.
«Я отказался это делать: нельзя позволять себя унижать. Нельзя превращать науку в инструмент дискриминации», — написал в социальных сетях Оганов.
Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.
Первому добровольцу ввели донорские клетки, которые впоследствии вырастут в новую мини-печень. Если клинические испытания пройдут успешно, такой метод терапии станет революционным и поможет лечить людей с тяжелыми заболеваниями печени. В планах — аналогичным образом выращивать почки и поджелудочную железу.
Ученые из НИУ ВШЭ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН и Пермского государственного университета изучили эффект влияния городской среды на экстремальные осадки и ветер на примере Москвы. Исследование, выполненное на основе долгосрочного моделирования, в России проведено впервые. Выяснилось, что мегаполис существенно усиливает экстремальные погодные явления. Более сильные дожди и ветер чаще наблюдаются в пределах Москвы и к северо-востоку от нее, нежели в пригородах.
Международная группа исследователей изучила более миллиона записей с результатами ультрамарафонов (дистанции больше марафонской) с 1894 по 2022 год и пришла к нескольким неожиданным выводам.
Американское правительство предложило NASA разработать план по внедрению единого стандарта исчисления времени на Луне. Этот вопрос должен быть решен до 2026 года — к моменту запланированного пилотируемого полета на спутник нашей планеты. На Селене время течет быстрее, чем на Земле, поэтому такой стандарт станет эталоном времени для новых лунных космических миссий, для которых важна предельная точность при выполнении сложных задач — как на поверхности, так и на орбите Луны.
Первому добровольцу ввели донорские клетки, которые впоследствии вырастут в новую мини-печень. Если клинические испытания пройдут успешно, такой метод терапии станет революционным и поможет лечить людей с тяжелыми заболеваниями печени. В планах — аналогичным образом выращивать почки и поджелудочную железу.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
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