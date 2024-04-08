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Конспирологи заявили, что 8 апреля физики с помощью адронного коллайдера попробуют вызвать «демона»
Полное солнечное затмение, которое смогут наблюдать жители Северной и Южной Америки и Западной Европы, состоится 8 апреля по местному времени. В этот же день Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) проведет испытания на Большом адронном коллайдере (БАК). Вроде бы совпадение, однако конспирологи так не считают.
Как сообщило издание IFLScience, приверженцы теорий заговора в социальных сетях распространили информацию о том, что физики из ЦЕРН во время солнечного затмения попытаются установить контакт с «демоном».
Дело в том, что 8 апреля 1904 года, как гласит легенда, известный английский оккультист Алистер Кроули вступил в контакт с демонической сущностью по имени Айвасс. Конспирологи убеждены, что физики собираются сделать то же самое.
Однако сторонники теорий заговоров не учли, что ученые постоянно проводят эксперименты по столкновению частиц на БАК — и это никак не связано с астрономическими явлениями.
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