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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Посты: 666

Появились первые фотографии макетов iPhone 16 

В Сети появились снимки макетов iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Их опубликовал инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson).

Сообщество
# iphone
# технологии
# фотографии
Первые фотографии макетов iPhone 16 / © Sonny Dickson
Первые фотографии макетов iPhone 16 / © Sonny Dickson

На фото видно, что все четыре модели будут оснащены кнопкой действия (способна отображать до 10 различных функций), которая на сегодня доступна только в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Первые фотографии макетов iPhone 16 / © Sonny Dickson
Первые фотографии макетов iPhone 16 / © Sonny Dickson

В смартфонах также появится новая кнопка для запуска камеры.Она находится в том же месте, где сейчас расположена mmWave 5G в американских iPhone.

Первые фотографии макетов iPhone 16 / © Sonny Dickson
Первые фотографии макетов iPhone 16 / © Sonny Dickson

По размерам iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max немного больше iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Ожидается, что iPhone 16 Pro получит 6,3-дюймовый дисплей (было 6,1 дюйма), а iPhone 16 Pro Max — 6,9-дюймовый (было 6,7 дюйма).

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