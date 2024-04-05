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Появились первые фотографии макетов iPhone 16
В Сети появились снимки макетов iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Их опубликовал инсайдер Сонни Диксон (Sonny Dickson).
На фото видно, что все четыре модели будут оснащены кнопкой действия (способна отображать до 10 различных функций), которая на сегодня доступна только в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.
В смартфонах также появится новая кнопка для запуска камеры.Она находится в том же месте, где сейчас расположена mmWave 5G в американских iPhone.
По размерам iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max немного больше iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Ожидается, что iPhone 16 Pro получит 6,3-дюймовый дисплей (было 6,1 дюйма), а iPhone 16 Pro Max — 6,9-дюймовый (было 6,7 дюйма).
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Исследователи из Португалии создали шестиногого эмбриона мыши без гениталий. Это удалось сделать, «отключив» один из генов.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.
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