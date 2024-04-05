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Появились первые фотографии макетов iPhone 16

Первые фотографии макетов iPhone 16 / © Sonny Dickson

На фото видно, что все четыре модели будут оснащены кнопкой действия (способна отображать до 10 различных функций), которая на сегодня доступна только в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Первые фотографии макетов iPhone 16 / © Sonny Dickson

В смартфонах также появится новая кнопка для запуска камеры.Она находится в том же месте, где сейчас расположена mmWave 5G в американских iPhone.

Первые фотографии макетов iPhone 16 / © Sonny Dickson

По размерам iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max немного больше iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Ожидается, что iPhone 16 Pro получит 6,3-дюймовый дисплей (было 6,1 дюйма), а iPhone 16 Pro Max — 6,9-дюймовый (было 6,7 дюйма).