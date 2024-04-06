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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +788
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«Джеймс Уэбб» получил детализированное изображение галактики Сигара

Специалисты NASA опубликовали новое изображение галактики M82, известной как галактика Сигара, которое получила орбитальная обсерватория «Джеймс Уэбб» (JWST ).

Сообщество
# NASA
# галактики
# Джеймс Уэбб
# звёзды
# космос
Галактика M82 / © NASA, ESA, CSA, STScI
Галактика M82 / © NASA, ESA, CSA, STScI

Галактика M82 изобилует новыми и молодыми звездами, в ней идет активный процесс звездообразования. Для сравнения: в M82 новые звезды рождаются в 10 раз быстрее, чем в галактике Млечный Путь.

Хотя галактику Сигара внимательно изучали и другие космические обсерватории, такие как «Спитцер» и «Хаббл», именно благодаря разрешению и чувствительности «Джеймса Уэбба» астрономы получили возможность рассмотреть M82 в новом свете.

Слева — изображение с процессом звездообразования в галактике M82, которую наблюдал телескоп «Хаббл» в 2006 году. Маленький квадрат в ядре галактики соответствует области, зафиксированной инструментом NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) космического телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA, ESA, CSA, STScI
Слева — изображение с процессом звездообразования в галактике M82, которую наблюдал телескоп «Хаббл» в 2006 году. Маленький квадрат в ядре галактики соответствует области, зафиксированной инструментом NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона) космического телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA, ESA, CSA, STScI

На новом изображении заметно, как галактические ветры и ударные волны, вызванные молодыми звездами и сверхновыми, влияют на газ и пыль, из которых формируются светила.

© James Webb Space Telescope (JWST) 
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