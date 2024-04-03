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Николай Головин
Николай Головин
2 минуты назад
Рейтинг: +124
Посты: 261

Солнечный зонд NASA впервые заглянул внутрь коронального выброса массы

Время от времени наше светило выбрасывает из своей атмосферы в межпланетное пространство гигантские объемы вещества, которые называются корональными выбросами массы (КВМ, сoronal mass ejections). По видимому, именно они служат главной причиной возмущений земной магнитосферы и магнитных бурь.  

Сообщество
# NASA
# Parker Solar Probe
# космос
# Солнце
Корональный выброс массы / © U.S. Naval Research Laboratory
Корональный выброс массы / © U.S. Naval Research Laboratory

Недавно космический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) провел первые в своем роде наблюдения внутри коронального выброса массы, когда поток плазмы только вырвался из Солнца. Аппарат зафиксировал внутри коронального выброса массы четкие турбулентные вихри.

Эти вихри представляют собой неустойчивость Кельвина — Гельмгольца (НКГ), которая возникает всякий раз, когда две среды, например водная и воздушная, в местах соприкосновения имеют крайне различные скорости — ветер над волнами имеет большую скорость, поэтому на них появляются гребни.

Физики считают, что НКГ существует в корональных выбросах массы Солнца, поскольку плазма движется не так, как фоновый солнечный ветер. До сих пор у ученых не было возможности проверить эту гипотезу, но благодаря зонду NASA им это удалось.

По словам исследователей из Университета Джорджа Мейсона (США), турбулентность в потоке плазмы, которая выступает причиной появления НКГ, играет важнейшую роль в управлении динамикой КВМ, проходящих через солнечный ветер. Понимание природы этой турбулентности — ключ к более глубокому изучению эволюции и движения корональных выбросов массы.

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