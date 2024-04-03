Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Солнечный зонд NASA впервые заглянул внутрь коронального выброса массы
Время от времени наше светило выбрасывает из своей атмосферы в межпланетное пространство гигантские объемы вещества, которые называются корональными выбросами массы (КВМ, сoronal mass ejections). По видимому, именно они служат главной причиной возмущений земной магнитосферы и магнитных бурь.
Недавно космический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) провел первые в своем роде наблюдения внутри коронального выброса массы, когда поток плазмы только вырвался из Солнца. Аппарат зафиксировал внутри коронального выброса массы четкие турбулентные вихри.
Эти вихри представляют собой неустойчивость Кельвина — Гельмгольца (НКГ), которая возникает всякий раз, когда две среды, например водная и воздушная, в местах соприкосновения имеют крайне различные скорости — ветер над волнами имеет большую скорость, поэтому на них появляются гребни.
Физики считают, что НКГ существует в корональных выбросах массы Солнца, поскольку плазма движется не так, как фоновый солнечный ветер. До сих пор у ученых не было возможности проверить эту гипотезу, но благодаря зонду NASA им это удалось.
По словам исследователей из Университета Джорджа Мейсона (США), турбулентность в потоке плазмы, которая выступает причиной появления НКГ, играет важнейшую роль в управлении динамикой КВМ, проходящих через солнечный ветер. Понимание природы этой турбулентности — ключ к более глубокому изучению эволюции и движения корональных выбросов массы.
Американские ученые установили, что, когда у мужа с женой схожие привычки в плане спиртного и они предпочитают употреблять алкоголь вместе, продолжительность жизни у таких людей выше, чем у непьющих супругов или если в паре выпивает кто-то один.
Предмет, который буквально свалился с небес на крышу дома жителя Флориды, теперь изучает NASA, чтобы выяснить его происхождение. Если окажется, что «железка» действительно прилетела с МКС, с большой долей вероятности американское аэрокосмическое агентство и федеральное правительство ждет суд.
Ирландские археологи обнаружили на дне залива не только оборонительные валы, но и яму для барбекю. Последнее, впрочем, не точно.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Облако обломков против МКС: в чем смысл орбитального ракетного удара Москвы?
Ту-204, МС-21 или что-то еще: на чем будет летать Россия после «Боингов»
Говорить нельзя молчать
Город на орбите
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии