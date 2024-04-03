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Alibaba планирует доставлять товары многоразовыми ракетами
Китайская космическая компания Space Epoch совместно с сетью Alibaba Group, которой принадлежат маркетплейсы Aliexpress, Taobao и Tmall, работает над созданием многоразовых ракет для экспресс-доставки товаров по всему миру.
Сейчас проект находится на ранней стадии испытаний и направлен на разработку ракеты, способной перевозить до десяти тонн груза в контейнере объемом 120 кубических метров, которую можно будет запускать до 20 раз.
Space Epoch планирует создать ракету для доставки на основе Yuanxing-1. В 2024 году планируется провести первый суборбитальный полет ракеты и проверку возможности ее посадки в океан.
Ожидается, что экспресс-доставка будет занимать около часа, а отправлять товары можно будет по всему миру.
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