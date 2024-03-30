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Ученые сфотографировали одну из самых редких колибри в мире

Исследователям из Американского заповедника птиц и Национального университета Колумбии удалось запечатлеть одну из самых редких птиц в мире — сантамартинского саблекрыла (Campylopterus phainopeplus), который находится под угрозой исчезновения.

Сантамартинский саблекрыл (Campylopterus phainopeplus) / © Carole Turek

Долгое время считалось, что сантамартинский саблекрыл, эндемик Колумбии, был потерян для науки.

Новое видео и фото дают возможность не только взглянуть на прекрасную птицу, но и послушать, как этот вид колибри поет, демонстрируя свои перламутровые синие и зеленые перья.

Сантамартинский саблекрыл (Campylopterus phainopeplus) / © Carole Turek

Сантамартинский саблекрыл (Campylopterus phainopeplus) / © Carole Turek

© American Bird Conservancy