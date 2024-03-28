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Случилось невероятное: японский аппарат SLIM во второй раз сумел пережить лунную ночь и выйти на связь с Землей

Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) сообщили в социальной сети Х (бывший Twitter), что им удалось установить связь с лунным посадочным модулем SLIM, который пережил лунную ночь второй раз подряд.

Новое изображение лунной поверхности, сделанное навигационной камерой аппарата SLIM 27 марта 2024 года / © JAXA

Несмотря на то, что солнце находилось еще высоко, а оборудование аппарата еще не достаточно нагрелось после лунной ночи, когда температура на естественном спутнике Земли падает до минус 173 градусов Цельсия, инженеры смогли сделать снимок лунного пейзажа с помощью навигационной камеры.

Напомню, что в 19 января 2024 года японский аппарат SLIM во время посадки на Луну потерял часть сопла одного из двигателей. Это привело к неполному гашению боковой скорости и, как следствие, прилунению модуля «на голову». Но несмотря на эту проблему аппарат смог получать энергию от солнца и передавать данные на Землю.