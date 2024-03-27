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ESA назвало первую приоритетную цель для программы изучения дальнего космоса
Европейское космическое агентство объявило о выборе первой цели для миссии по долгосрочной программе Voyage 2050 (с 2035 по 2050 год). Ею стал шестой по размеру спутник Сатурна Энцелад.
Одной из ключевых целей миссии будет получение воды из океана Энцелада и ее анализ. Для этого потребуется посадить аппарат на поверхность спутника Сатурна либо осуществить пролет зонда через выброс воды из гейзера.
Запуск миссии к Энцеладу запланирован на начало 2040-х годов.
Международная команда исследователей проанализировала гены композитора Людвига ван Бетховена. Если оценивать по ним его способности к музыке, они окажутся невыдающимися.
Международный союз геологических наук решительно отверг антропоцен как новую эпоху в истории Земли. Термин, который активно обсуждали 15 лет, останется неформальным.
Дети, которые в школе вели себя агрессивно, хулиганили или совершали выходки, к зрелому возрасту чаще оказывались более успешными в плане заработка, занимались работой по душе и получали от нее большее удовлетворение. Об этом говорят результаты британского исследования, в котором за участниками наблюдали на протяжении пяти десятилетий.
По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.
Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще
Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.
Собаки способны соотносить слово с предметом, который оно называет. Открытие, указывающие на схожесть этих животных с людьми, сделали ученые из Венгрии.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
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Смерть как наука
Неизлечимо ипохондричная болезнь
Марс, Луна, дальний космос: как освоение Солнечной системы обернется торжеством атома
Как несимметричное порождает симметрию, или Почему все планеты вращаются в одной плоскости
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