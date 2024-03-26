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Астрофотограф запечатлел пролет неизвестного объекта над поверхностью Луны

Немецкий астрофотограф Себастьян Вольтмер (Sebastian Voltmer) во время последней съемки естественного спутника Земли заснял «неопознанный летающий объект» над его поверхностью.

Пролет неизвестного объекта над поверхностью Луны / © Sebastian Voltmer

По словам Вольтмера, которого цитирует издание The Sun, он заметил что-то быстрое и яркое, внезапно пронесшееся перед объективом.

Пролет неизвестного объекта над поверхностью Луны / © Sebastian Voltmer

Сначала Вольтмер решил, что это спутник или Международная космическая станция, но в то время она находилась в другой точке орбиты Земли, а спутники обычно не пролетают мимо Луны на столь высоких скоростях.

Объект не мог быть и метеором, поскольку лишен хвоста. Вольтмер также исключил наличие мух либо пыли рядом с объективом.

© spacemovie

Точную форму объекта невозможно рассмотреть даже на неподвижном изображении, поскольку оно размыто из-за скорости, с которой двигался объект. Точного ответа на загадку нет, но астрономы предположили, что астрофотограф запечатлел всего лишь космический мусор.