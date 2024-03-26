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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
2 минуты назад
Рейтинг: +370
Посты: 659

Астрофотограф запечатлел пролет неизвестного объекта над поверхностью Луны 

Немецкий астрофотограф Себастьян Вольтмер (Sebastian Voltmer) во время последней съемки естественного спутника Земли заснял «неопознанный летающий объект» над его поверхностью.

Сообщество
# астрономия
# космос
# Луна
# НЛО
Пролет неизвестного объекта над поверхностью Луны / © Sebastian Voltmer
Пролет неизвестного объекта над поверхностью Луны / © Sebastian Voltmer

По словам Вольтмера, которого цитирует издание The Sun, он заметил что-то быстрое и яркое, внезапно пронесшееся перед объективом.

Пролет неизвестного объекта над поверхностью Луны / © Sebastian Voltmer
Пролет неизвестного объекта над поверхностью Луны / © Sebastian Voltmer

Сначала Вольтмер решил, что это спутник или Международная космическая станция, но в то время она находилась в другой точке орбиты Земли, а спутники обычно не пролетают мимо Луны на столь высоких скоростях.

Объект не мог быть и метеором, поскольку лишен хвоста. Вольтмер также исключил наличие мух либо пыли рядом с объективом.

© spacemovie

Точную форму объекта невозможно рассмотреть даже на неподвижном изображении, поскольку оно размыто из-за скорости, с которой двигался объект. Точного ответа на загадку нет, но астрономы предположили, что астрофотограф запечатлел всего лишь космический мусор. 

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2 часа назад
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Мария Азарова
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Dwight, вообще, этот текст прикреплен к посту выше (в самом конце)

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Михаил Быстров
2 часа назад
А если точного ответа нет, то ИИ будет бесконечно думать?

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Ibod Cufcuf
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ראובן פיאטיגורסקי
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Uliana Khmeleva
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Здравствуйте, Александр! У вас такая супер-классная статья, мне подумалось, что она похожа на то, что я хочу ещё почитать )) И я пришла к вам с

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Zhania 023
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Владислав Светайло
4 часа назад
Dwight, нашел https://naked-science.ru/article/cosmonautics/angara

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