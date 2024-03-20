Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Опублкован первый тизер-трейлер нового «Чужой: Ромул»
Студия 20th Century Studios представила первый трейлер научно-фантастического ужаса «Чужой: Ромул», возвращающего зрителей к атмосфере исходных фильмов серии.
События «Чужого: Ромула» происходят через двадцать лет после знаменательной встречи с инопланетной формой из фильма 1979 года. Сюжет разворачивается вокруг группы исследователей, которые сталкиваются с ксеноморфами в далёких просторах космоса на оставшейся без хозяев станции.
Режиссёр Федерико Альварес заверил, что «Чужой: Ромул» возвратит сериал к его истокам. Премьера фильма запланирована на 16 августа текущего года.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Ценность частной фирмы на рынке во многом зависит от того, как бизнес растет. Ученые из Германии выявили два основных качества собственника, которые повлияли на этот показатель.
Новая карта квазаров Quaia охватывает все небо. Свет самых дальних из объектов шел до нас со времен, когда Вселенной было полтора миллиарда лет. Каталог позволит астрономам изучать масштабную структуру Вселенной.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Глобальные изменения климата сказываются как на природе, так и на населении Земли. Среди последствий потепления — волны жары и увеличение числа жарких дней, которые напрямую влияют на здоровье людей и повседневную жизнь. Российские ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы РФ, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.
Новые автомобили известных брендов, купленные за последние несколько лет, оказались в два раза менее качественными, чем те, что были приобретены в 2010 году. И в будущем ситуация будет только хуже. К такому выводу пришли исследователи из США, которые также оценили марки машин по их надежности, составив рейтинг — от более к менее качественным автомобилям.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Долгожданный дуэт: космические нейтрино впервые отметились сразу на двух телескопах
Инопланетяне: добрые, злые, равнодушные?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии