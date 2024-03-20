Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Опублкован первый тизер-трейлер нового «Чужой: Ромул»

Кадр из трейлера «Чужой: Ромул» / © 20th Century Studios

События «Чужого: Ромула» происходят через двадцать лет после знаменательной встречи с инопланетной формой из фильма 1979 года. Сюжет разворачивается вокруг группы исследователей, которые сталкиваются с ксеноморфами в далёких просторах космоса на оставшейся без хозяев станции.

Трейлер фильма «Чужой: Ромул» / © 20th Century Studios

Режиссёр Федерико Альварес заверил, что «Чужой: Ромул» возвратит сериал к его истокам. Премьера фильма запланирована на 16 августа текущего года.