  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
Только что
Рейтинг: +366
Посты: 655

Опубликованы первые изображения расплавленного реактора АЭС «Фукусима-1»

Оператор электростанции, японская компания Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), показала первые кадры, сделанные внутри АЭС «Фукусима-1» спустя 13 лет после катастрофы.

Сообщество
# АЭС
# Фукусима
# Япония
Снимок изнутри АЭС «Фукусима-1» / © TEPCO
Снимок изнутри АЭС «Фукусима-1» / © TEPCO

Специалисты с помощью дронов впервые заглянули внутрь поврежденных реакторов, где осталось примерно 880 тонн радиоактивного топлива.

Снимок изнутри АЭС «Фукусима-1» / © TEPCO
Снимок изнутри АЭС «Фукусима-1» / © TEPCO
Снимок изнутри АЭС «Фукусима-1» / © TEPCO
Снимок изнутри АЭС «Фукусима-1» / © TEPCO
Снимок изнутри АЭС «Фукусима-1» / © TEPCO
Снимок изнутри АЭС «Фукусима-1» / © TEPCO
Снимок изнутри АЭС «Фукусима-1» / © TEPCO
Снимок изнутри АЭС «Фукусима-1» / © TEPCO
Снимок изнутри АЭС «Фукусима-1» / © TEPCO
Снимок изнутри АЭС «Фукусима-1» / © TEPCO
 © Nippon TV News 24 Japan
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Мар
550
Открытия структур Неба и Земли
Московский Планетарий
Москва
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Социальные ученые в неземных полях 
Шанинка
Москва
Лекция
20 Мар
600
Homo sapiens
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Мар
600
Специальная теории относительности Эйнштейна (скорость света и замедление времени)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Доставка малых космических аппаратов
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Картина мира в движении
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Удивительные змеи
Московский зоопарк
Москва
Лекция
21 Мар
500
Искусство Среднего царства Египта
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
21 Мар
400
Морская история Черногории
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:02
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
7 часов назад
Полина

Успех бизнеса определили две черты личности собственника

Ценность частной фирмы на рынке во многом зависит от того, как бизнес растет. Ученые из Германии выявили два основных качества собственника, которые повлияли на этот показатель.

Психология
# бизнес-процессы
# менеджмент
# управление
# фирма
Вчера, 14:09
Дарья Губина

Построена самая масштабная карта из миллиона квазаров Вселенной

Новая карта квазаров Quaia охватывает все небо. Свет самых дальних из объектов шел до нас со времен, когда Вселенной было полтора миллиарда лет. Каталог позволит астрономам изучать масштабную структуру Вселенной.

Астрономия
# вселенная
# карта Вселенной
# квазар
# космическая паутина
# эволюция Вселенной
Позавчера, 11:02
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
17 марта
Михаил Орлов

Географы предсказали, как экстремальная жара будет влиять на россиян к 2050 году

Глобальные изменения климата сказываются как на природе, так и на населении Земли. Среди последствий потепления — волны жары и увеличение числа жарких дней, которые напрямую влияют на здоровье людей и повседневную жизнь. Российские ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы РФ, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.

Климат
# география
# глобальное потепление
# население
# Россия
# экология
Позавчера, 13:05
Ольга Иванова

Автомобили известных марок вдвое потеряли в качестве всего за 10 лет

Новые автомобили известных брендов, купленные за последние несколько лет, оказались в два раза менее качественными, чем те, что были приобретены в 2010 году. И в будущем ситуация будет только хуже. К такому выводу пришли исследователи из США, которые также оценили марки машин по их надежности, составив рейтинг — от более к менее качественным автомобилям.

Оружие и техника
# Chrysler
# KIA
# Land Rover
# Lexus
# Porsche
# автомобили
# качество
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
Позавчера, 11:02
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
13 марта
Алиса Гаджиева

Охотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореи

Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# земледельцы
# инфекционные заболевания
# неолит
# охотники-собиратели
# патогены
# Скандинавия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В МФТИ нашли способ поиска вихрей в северном полушарии

    1 час назад

  2. Одиночество повлияло на риск смерти сильнее, чем алкоголизм и ожирение

    2 часа назад

  3. В ПНИПУ разработали программу для распознавания дефектов на трубопроводах и линиях электропередач

    4 часа назад

  4. В ТюмГУ испытали мутантные популяции пшеницы на устойчивость при изменении климата

    4 часа назад
Выбор редакции

Михаил Криницкий: «Технологическая сингулярность — это просто момент, когда мы перестанем успевать за прогрессом самих нейросетей, перестанем их интерпретировать и контролировать!»

4 часа назад

Последние комментарии

Zinaida Varlygina
13 минут назад
Ярослав, я окончила школу 20 лет назад. Хочу сказать, что деловому письму (в том числе, на английском языке) в хороших школах учили и тогда.

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Zinaida Varlygina
15 минут назад
Антон, одно дело - знать сюжет, другое - почувствовать стиль автора, увидеть историю его глазами во время самостоятельного чтения. Мне кажется, Вы

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Zinaida Varlygina
19 минут назад
Эдмон, Вы абсолютно правы. Первый же разрушающий возведённый автором карточный домик доказательств аргумент - толщина романов Дюма, Стивенсона,

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Zinaida Varlygina
21 минута назад
Anat, я в школе читала. Долго. Но до конца. А пару лет назад (сейчас мне 37) перечитала - влёт, даже с удовольствием.

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Роман Кокотов
27 минут назад
Александр, очень умно: либо отменяем школу вообще, либо продолжаем учить в этой школе всякой ерунде по канонам викторианской эпохи. Третьего не

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Роман Кокотов
58 минут назад
As, и что там исторического? Что, кто-то реально может составить представление об эпохе наполеоновских войн по Льву Николаевичу? Или так мы

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Николай Цыгикало
1 час назад
valter, нет, это более позднее развитие разделения. Не зря же полвека прошло с появления разделяющиеся боеголовок. В самом начале оно было даже

В Китае создали новый тип беспилотникаВ Китае создали новый тип беспилотника

Александр Хасанов
1 час назад
Alexander, в России на территории вечной мерзлоты проживает 15млн. человек. Если Арктика моментально растает, то обновить жилой фонд для 10% населения не

Географы предсказали, как экстремальная жара будет влиять на россиян к 2050 годуГеографы предсказали, как экстремальная жара будет влиять на россиян к 2050 году

Vladislav Af
1 час назад
Одиночество лишь в голове, оно не может приводить к смерти, приводят лишь негативные мысли и болезнии, выходящие из них... Плюс от чушков

Одиночество повлияло на риск смерти сильнее, чем алкоголизм и ожирениеОдиночество повлияло на риск смерти сильнее, чем алкоголизм и ожирение

valter skot
2 часа назад
Владислав, это для специалистов скорее. Эта новость говорит о применении технологии и многих связанных с ней смежных технологий. Это как бы

В Китае создали новый тип беспилотникаВ Китае создали новый тип беспилотника

valter skot
2 часа назад
Николай, интересно а эти части дронов и боеголовки ракет тоже как этот дрон могут управляться оператором и передавать информацию друг-другу? Не

В Китае создали новый тип беспилотникаВ Китае создали новый тип беспилотника

Gamby Israel
3 часа назад
Юрий, дело в том что нефть в конце концов заканчивается и у Дубая это уже происходит. Там дело не только в туризме, но и в продаже недвижимости,

Появился видеоотчет о ходе строительства гигантского лежачего небоскреба «Зеркальная линия»Появился видеоотчет о ходе строительства гигантского лежачего небоскреба «Зеркальная линия»

Joffrey Dpeyrak
3 часа назад
Леон, К кому нетерпимы?

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Dm X
4 часа назад
Даже рыси не любят голубых...

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Сергий Акулов
4 часа назад
Андрей, может быть, может быть что думаете.

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Леон Безродный
4 часа назад
Люди, что ж вы так нетерпимы?

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Владимир Кривошеев
4 часа назад
Рысь питается исключительно мясом. В рационе зайцы, косули, поросята, куры, овцы, любая птица, их яйца. В сутки потребность достигает от 3 до 5 кг. Если

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Фото жуткое. Мне кажется, эти люди определенно ненавидят леса, зайчиков и белочек.

В Португалии построили крупнейшую в Европе солнечную электростанцию В Португалии построили крупнейшую в Европе солнечную электростанцию 

Ярослав Прищепа
4 часа назад
Я сам закончил школу в прошлом году — хочу сказать, что автор понятия не имеет, о чем говорит. Начнем с того, что подходить к чтению, как и к

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Владислав Васильев
4 часа назад
Главное чтобы заголовок был кликбейтом, что ни заголовок то революция.

В Китае создали новый тип беспилотникаВ Китае создали новый тип беспилотника

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно