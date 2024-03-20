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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
2 минуты назад
Рейтинг: +251
Посты: 321

Фотограф запечатлел пейзажи Дубая и Абу-Даби с высоты птичьего полета

Австралийский фотограф Иренеус Херок (Irenaeus Herok) запечатлел неземную красоту пустынных пейзажей Дубая и Абу-Даби через объектив своего дрона. Его потрясающие снимки раскрывают завораживающие тонкости этих засушливых территорий, предлагая зрителям захватывающий взгляд на их необъятность и безмятежность.

Сообщество
# дроны
# ОАЭ
# фотографии
Дороги в пустыне, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok
Дороги в пустыне, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok
Дороги в пустыне, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok
Дороги в пустыне, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok
Аэропорт, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok
Аэропорт, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok
Дороги в пустыне, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok
Дороги в пустыне, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok
Караван / © Irenaeus Herok
Караван / © Irenaeus Herok
Оазис Квадра / © Irenaeus Herok
Оазис Квадра / © Irenaeus Herok
Закат в пустынном городе / © Irenaeus Herok
Закат в пустынном городе / © Irenaeus Herok
Дороги в пустыне, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok
Дороги в пустыне, Дубай, ОАЭ / © Irenaeus Herok
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1 час назад
Satoshi, существует правило,что нельзя вмешиваться в то,что происходит в дикой природе. Это естественный ход событий, хищник охотится. Ему надо

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Татьяна Устенко
1 час назад
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Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Oleg Ivanuk
2 часа назад
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Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Oleg Ivanuk
2 часа назад
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Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

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Сергей Алексеев
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Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Сеньор Факе
3 часа назад
Рысь вершина мастерства охоты

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Андрей Фёдоров
3 часа назад
Я извиняюсь, может чего не понимаю в фотографии. Но на снимке рысь справа готовится к прыжку. А при нападении она умудрилась полетать вместе с

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Татьяна Пекач
3 часа назад
aRTUR, а рыбку вам не жалко? Или может лягушку? А может комарика которого съела лягушка? 🤣🤣🤣

Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

Ivan Bondar
5 часов назад
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Оба Обеи
5 часов назад
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Лушский Котя
6 часов назад
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Игорь Логинов
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