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Boeing готовит Starliner для полета на орбиту

Инженеры корпорации Boeing начали подготовку космического корабля CST-100 Starliner к первому полету с экипажем на МКС. Он должен состояться в мае 2024 года.

Инженеры заправляют топливом космический корабль Starliner / © Boeing

Специалисты компании уже начали заправку космического корабля топливом. Сейчас Starliner находится вблизи стартовой площадки в Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди во Флориде.

Напомним, во время первого испытательного полета в декабре 2019 года Starliner не смог достичь МКС, а во время второго полета в 2022-м кораблю удалось пристыковаться к орбитальному аванпосту, но были выявлены неисправности с двигателями. Поэтому почти полтора года у инженеров Boeing ушло на то, чтобы решить все проблемы.

Теперь Starliner, на борту которого будут находиться астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, должен доставить экипаж к Международной комической станции и вернуть на Землю.