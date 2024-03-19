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Песчаные дюны Титана могут состоять из астероидов или комет

На крупнейшем спутнике Сатурна песчаные дюны покрывают примерно 17 процентов его поверхности. Исследователи ранее предполагали, что песок может состоять из органических частиц, которые образуются в плотной атмосфере Титана, а затем опускаются на поверхность. Теперь планетологи предложили еще одну гипотезу их происхождения.

Титан в натуральных цветах / © NASA / JPL-Caltech / SSI / Kevin M. Gill.

Планетолог Уильям Боттке и его коллеги из Юго-Западного исследовательского института в Колорадо во время Конференции по изучению Луны и планет представили новую гипотезу, согласно которой дюны Титана образовались в результате прямых столкновений метеоритов и комет со спутником Сатурна.

Однако подтверждение гипотезы происхождения дюн ученые смогут точно узнать, только когда стартует миссия Dragonfly — ее запуск запланирован на 2028 год. Оснащенный самыми современными инструментами беспилотный летательный аппарат сядет на поверхность Титана и проанализирует состав дюн.