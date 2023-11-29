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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
36 минут назад
Рейтинг: +467
Посты: 1270

NASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

После предварительного анализа проекта и изменения плана миссии с учетом бюджетных ограничений Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США дало добро на запуск миссии Dragonfly на крупнейший спутник Сатурна.

Сообщество
# Dragonfly
# NASA
Dragonfly на Титане, взгляд художника / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben
Dragonfly на Титане, взгляд художника / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben

Теперь инженеры NASA приступят к доработке деталей миссии и изготовлению дрона, который поможет изучить свойства разных областей на поверхности Титана и его атмосферу.

Dragonfly на Титане, взгляд художника / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben
Dragonfly на Титане, взгляд художника / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben

Запуск Dragonfly изначально планировали на 2026 год, из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2027-й, а теперь, после согласования всех бюджетных ассигнований, старт отложили на июль 2028 года.

Местом посадки дрона станет поле дюн Шангри-Ла в районе экватора Титана. Dragonfly должен проработать на спутнике Сатурна почти три земных года.  

Dragonfly на Титане, взгляд художника / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben
Dragonfly на Титане, взгляд художника / © NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben
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Комментарии

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1 Комментарий

Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
10 минут назад
-
0
+
Крутой проект. Мне он с самого начала нравился замыслом и деталями. Ядерный квадрокоптер в сочетании с винтокрылой конечной фазой посадки на Титан — самая дальняя посадка в Солнечной системе. Если всё будет по плану, сможет делать перелёты на Титане по нескольку часов и десятки километров за один полёт. Подробнее рассказывал весной тут, кому интересноhttps://www.kommersant.ru/doc/5861297ф
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Последние комментарии

Николай Цыгикало
10 минут назад
Крутой проект. Мне он с самого начала нравился замыслом и деталями. Ядерный квадрокоптер в сочетании с винтокрылой конечной фазой посадки на Титан

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Иван Колупаев
33 минуты назад
Нет а те кто покупал эти кости за фальшивые дипломы и членства были красавцы что ли? Чувак всего лишь поставлял товар который требовался богатым

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Дмитрий GF
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Влад Булыжник
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Николай Цыгикало
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Иван Колупаев
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Sharkie From
2 часа назад
Nick K, кому вам? Вы тут один, Никита Сергеевич. Перелогиньтесь.

Лингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный языкЛингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный язык

smile1986777
2 часа назад
Только в первом случае это будет радио диапазон, а во втором гамма.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Игорь Петелин
2 часа назад
Михаил, мы же с Вами вменяемые люди, признайтесь, это бред какой-то...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Александр Бочаров
2 часа назад
Педро Зурита, Сократ

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Александр Бочаров
2 часа назад
Vasya Ber, нет, со стороны тоже

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
3 часа назад
Почему не показывать свою некомпетентность? )) разве вы мне её не простите?)) не поможете разобраться в вопросах орбитальной баллистики? Дело в

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Евгений Тихомиров
3 часа назад
kpi, я не говорю, что Вы врёте осознанно, Вы врёте не осознанно. По человечески Вас можно понять. Если Вы хотите работать в науке Вы должны говорить,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Настоящий Кот
3 часа назад
Николай Цыгикало, не показывайте свою некомпетентность, 4к км это чуть выше чем низкая околоземная орбита, но на которой уже достаточно мало

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Евгений Тихомиров
3 часа назад
kpi, Вы не правы, дружище, все серьезно, без всякого профессорского шапкозакидательства. Сначала появилась СТО, а только потом появились,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Евгений Тихомиров
3 часа назад
kpi, 1.причем тут система отсчёта, если утверждается, что свет во всех системах отсчёта движется с одинаковой скоростью? 2. Чем подтверждается, что

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Aлек сей Нии_pet
4 часа назад
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smile1986777
4 часа назад
То что мы их не видим, лишь доказывает, что они движутся быстрее света относительно нас.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Aлек сей Нии_pet
4 часа назад
Affidavit Donda, это твой третий экаунт в коментах? ))(

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Николай Цыгикало
4 часа назад
Почему ч/б? На Викингах стояли цветные камеры. Давшие сотни цветных снимков. Думаю, это натуральный цвет.

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