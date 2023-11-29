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NASA одобрило миссию Dragonfly к Титану
После предварительного анализа проекта и изменения плана миссии с учетом бюджетных ограничений Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США дало добро на запуск миссии Dragonfly на крупнейший спутник Сатурна.
Теперь инженеры NASA приступят к доработке деталей миссии и изготовлению дрона, который поможет изучить свойства разных областей на поверхности Титана и его атмосферу.
Запуск Dragonfly изначально планировали на 2026 год, из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2027-й, а теперь, после согласования всех бюджетных ассигнований, старт отложили на июль 2028 года.
Местом посадки дрона станет поле дюн Шангри-Ла в районе экватора Титана. Dragonfly должен проработать на спутнике Сатурна почти три земных года.
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