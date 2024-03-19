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Сколько времени потребуется человеку, чтобы обойти Марс?

Красная планета, по мнению многих исследователей, на сегодня представляет собой одно из лучших мест для колонизации человеком. Илон Маск и NASA планируют отправить туда первых людей уже в следующем десятилетии. У журналистов портала Space.com возник вопрос: сколько времени нужно астронавту, чтобы обойти всю планету?

Пешая прогулка по Марсу / © Nisian Hughes / Getty Images

Сотрудники СМИ обратились за ответом к Эрдалу Йигиту (Erdal Yigit), доценту кафедры физики и астрономии Университета Джорджа Мейсона (США). Исследователь предположил, что если бы астронавт путешествовал по экватору Марса, ему пришлось бы преодолеть примерно 21 400 километров, чтобы обойти всю планету. Путешествие через полюса сократит это расстояние приблизительно на 160 километров, но слишком низкая температура усложнит задачу.

Средняя скорость ходьбы человека на Земле составляет около пяти километров в час, напомнил Йигит. Хотя гравитация на Марсе примерно на 40% ниже, чем на Земле, ученый считает, что скорость ходьбы там не будет сильно отличаться. Но стоит учитывать тот факт, что астронавт будет нести с собой припасы (еду, воду и кислород), а также тяжелый скафандр.

Если двигаться по поверхности Красной планеты со скоростью пять километров в час, то, чтобы обойти планету, потребуется около 4290 часов, или 174 сола (марсианские солнечные сутки). Однако понятно, что непрерывное движение невозможно: человеку нужно время, чтобы спать, отдыхать и есть, поэтому только восьмичасовой сон увеличит длительность путешествия на 56 солов. Если астронавт будет останавливаться для отдыха и приема пищи на четыре-пять часов каждые сутки, это добавит к путешествию еще 30-35 марсианских суток.

Таким образом, реальная оценка длительности путешествия составляет примерно 265 солов, или почти полгода на Марсе. Правда, расчеты не учитывают такие препятствия, как сильная пересеченная местность: вся Красная планета покрыта большим количеством гор, каньонов и кратеров.