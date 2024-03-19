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Китайские компании подали самое большое количество заявок на патенты в 2023 году
По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), китайская корпорация Huawei, несмотря на санкции США, подала самое большое количество заявок на патенты в 2023 году.
Общее количество патентных заявок, поданных в мире в прошлом году, составило 272 600. Китай оказался на первом месте с 69 610 заявками, опередив Соединенные Штаты Америки — 58 823 заявок.
Среди компаний первое место занял китайский телекоммуникационный гигант Huawei Technologies с 6494 заявками. Samsung Electronics из Южной Кореи и американская Qualcomm оформили 3924 и 3410 заявок соответственно.
Крупные технологические гиганты, такие как Apple, Google, Microsoft и Meta*, даже не вошли в топ-15.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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