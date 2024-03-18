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На заводах Mercedes-Benz начали работать роботы-гуманоиды

Автопроизводитель Mercedes-Benz сообщил, что теперь на его заводах будут трудиться гуманоидные роботы Apollo компании Apptronik. Они будут выполнять различные физически сложные и низкоквалифицированные задачи.

Робот Apollo на заводе Mercedes-Benz / © Apptronik

Рост Apollo составляет 172 сантиметра, а вес — 72 килограмма. Робот способен поднимать до 25 килограммов и может работать четыре часа на одном аккумуляторе.

У робота общего назначения есть руки и ноги, глаза со светодиодными лампочками и экран на груди, который может отображать различную информацию.

Робот Apollo на заводе Mercedes-Benz / © Apptronik

Напомним, что недавно инженеры робототехнической компании Boston Dynamics обучили человекоподобного робота Atlas распаковывать и перекладывать автомобильные амортизаторы.

Робот Apollo на заводе Mercedes-Benz / © Apptronik

Робот Apollo на заводе Mercedes-Benz / © Apptronik