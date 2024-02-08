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Вслед за Tesla Optimus: Boston Dynamics показала новую способность робота Atlas

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск не раз говорил о том, что его человекоподобный робот Optimus в будущем сможет работать на автомобильных заводах Tesla, помогая людям или заменяя их. Похоже, о его идее узнали и в робототехнической компании Boston Dynamics: ее инженеры обучили человекоподобного робота Atlas распаковывать и перекладывать автомобильные амортизаторы.

Робот Atlas / © Boston Dynamics

Теперь робот, который раньше считался лишь исследовательским проектом, находит свое применение в промышленности.

В Boston Dynamics отметили, что производство автомобилей хорошо подходит для роботизации: там большие объемы работ, манипуляции с тяжелыми деталями и высокие требования, предъявляемые к точности и надежности операций.

На современных сборочных линиях уже задействовано множество промышленных роботов, специализирующихся на конкретных задачах. Но есть задачи, которые трудно описать строгими алгоритмами, и здесь подойдут человекоподобные роботы.

© Boston Dynamics