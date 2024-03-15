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Обзорный телескоп VLT получил изображение «темной башни» в космосе

Кометная глобула GN 16.43.7.01 / © ESO / VPHAS+ team

Новое изображение объекта GN 16.43.7.01, который находится на расстоянии 5000 световых лет от Земли по направлению к созвездию Скорпиона, получил обзорный телескоп VLT, расположенный в Паранальской обсерватории ESO в пустыне Атакама на севере Чили.

Кометная глобула GN 16.43.7.01 содержит плотные сгустки газа и пыли, из которых в будущем родятся новые звезды и планеты.