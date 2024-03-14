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Создан самый большой в мире процессор
Американская компания Cerebras Systems представила процессор WSE-3 площадью 4622 квадратных сантиметра. Он содержит четыре триллиона транзисторов и 900 тысяч ядер. Производительность, поддерживаемая SRAM-памятью на 44 гигабайта, составляет 125 петафлопс, или 125 квадриллионов операций в секунду.
Разработчики предлагают использовать новый процесс для работы алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта.
На базе WSE-3 также создали машину Cerebras CS-3, которая станет частью кластера Condor Galaxy AI, предназначенного для обеспечения работы нейросетей.
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Человека можно научить быть счастливым, а регулярная работа с психологическим состоянием позволит поддерживать ощущение гармонии. К таким выводам пришли ученые, которые протестировали специальный тематический курс.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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