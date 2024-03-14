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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
5 минут назад
Рейтинг: +513
Посты: 1141

Создан самый большой в мире процессор 

Американская компания Cerebras Systems представила процессор WSE-3 площадью 4622 квадратных сантиметра. Он содержит четыре триллиона транзисторов и 900 тысяч ядер. Производительность, поддерживаемая SRAM-памятью на 44 гигабайта, составляет 125 петафлопс, или 125 квадриллионов операций в секунду.

Сообщество
# процессор
# США
# технологии
Машина Cerebras CS-3, в которой используется процессор WSE-3 / © Cerebras
Машина Cerebras CS-3, в которой используется процессор WSE-3 / © Cerebras

Разработчики предлагают использовать новый процесс для работы алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта.

На базе WSE-3 также создали машину Cerebras CS-3, которая станет частью кластера Condor Galaxy AI, предназначенного для обеспечения работы нейросетей.

Кластер Condor Galaxy AI /  © Cerebras
Кластер Condor Galaxy AI /  © Cerebras
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3 часа назад
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Гипотезу о том, что распад СССР резко снизил выбросы метана в мире, опроверглиГипотезу о том, что распад СССР резко снизил выбросы метана в мире, опровергли

Иван Колупаев
4 часа назад
Дмитрий, ну сейчас модно про попаданцев, а значит Грета окажется в прошлом лет так на пятьдесят назад. С ее энергией и способностями к убеждению

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Кирпань Николай
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Американцу грозит срок за эксперименты с выведением гибрида архара для охотыАмериканцу грозит срок за эксперименты с выведением гибрида архара для охоты

Михаил Дорин
5 часов назад
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Биологи объяснили разнообразие змей «эволюционной сингулярностью»Биологи объяснили разнообразие змей «эволюционной сингулярностью»

Gordon Freeman
5 часов назад
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Нейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли СкоттаНейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта

Gordon Freeman
5 часов назад
шикарно. Я бы посмотрел. Единственно Алиса не понравилась. Ещё где Громозека??? А вот моя ии-Алиса

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red
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Ваня Антонов
6 часов назад
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Андрей Теличко
7 часов назад
Алексей, где "там"? Если про СССР, то я там жил гораздо дольше вас, брежневское время прекрасно помню.

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Дмитрий Kuрueнко
7 часов назад
Иван, тогда уж "возрождает СССР ради спасения планеты". Что то похожее уже было https://russian7.ru/post/greta-tunberg-prizvala-svergnut-kap/

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Михаил Царегородцев
9 часов назад
А где же Громозека?

Нейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли СкоттаНейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта

Baz Bazzy
9 часов назад
Дмитрий, у пиндосов её родителями будут Ким и Буран.

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