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Саудовский робот-гуманоид «облапал» журналистку

Курьезный случай произошел на выставке, посвященной системам искусственного интеллекта и робототехники, DeepFest в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Робот Мухаммед трогает репортера Равию Кассем / © JamPress

Андроид по имени Мухаммед, которого создала компания QSS, протянул руку и попытался неуместно прикоснуться к репортеру Равии Кассем. Журналистка вздрогнула и повернулась к роботу с поднятой рукой, видимо, желая его упрекнуть, при этом продолжая вести репортаж.

Инцидент попал на видео, поэтому представителям компании QSS после мероприятия пришлось объяснять, что Мухаммед «полностью автономен» и действует «независимо, без прямого человеческого контроля».

© The Free Press Journal

В QSS также заявили, что «заблаговременно проинформировали всех участников, включая репортеров, о необходимости соблюдать безопасную дистанцию ​​от робота во время его демонстрации».