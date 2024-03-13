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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +120
Посты: 246

Саудовский робот-гуманоид «облапал» журналистку

Курьезный случай произошел на выставке, посвященной системам искусственного интеллекта и робототехники, DeepFest в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Сообщество
# Роботы
# технологии
# юмор
Робот Мухаммед трогает репортера Равию Кассем / © JamPress
Робот Мухаммед трогает репортера Равию Кассем / © JamPress

Андроид по имени Мухаммед, которого создала компания QSS, протянул руку и попытался неуместно прикоснуться к репортеру Равии Кассем. Журналистка вздрогнула и повернулась к роботу с поднятой рукой, видимо, желая его упрекнуть, при этом продолжая вести репортаж.

Инцидент попал на видео, поэтому представителям компании QSS после мероприятия пришлось объяснять, что Мухаммед «полностью автономен» и действует «независимо, без прямого человеческого контроля».

© The Free Press Journal 

В QSS также заявили, что «заблаговременно проинформировали всех участников, включая репортеров, о необходимости соблюдать безопасную дистанцию ​​от робота во время его демонстрации».

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Al Leone
15 минут назад
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17 минут назад
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green tea
18 минут назад
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Игорь
42 минуты назад
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Myname Mysurname
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