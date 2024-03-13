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Астрофизик указал на киноляп во второй части «Дюны»

Известный американский астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон во время выступления на «Вечернем шоу со Стивеном Кольбером» сделал важное замечание по поводу недавно вышедшего на экраны научно-фантастического фильма «Дюна: часть вторая».

Песчаные черви Дюны / © Warner Bros.

Согласно сюжету серии книг Фрэнка Герберта и кинофильмов «Дюна», на планете Арракис (она же Дюна) добывают специальное вещество — «спайс», который делает возможными межгалактические перелеты и способствует развитию сверхразума. Этот бесценный ресурс производят огромные песчаные черви.

Нил Деграсс Тайсон в интервью отметил, что герои, как в фильме, так и в книге, используют специальное устройство, звуком привлекающее червей. Однако, по словам астрофизика, проблема заключается в том, что стучать по песку бессмысленно: он поглощает звук, поэтому удары фременов вряд ли привлекут Шаи-Хулуда (песчаного червя).

© The Late Show with Stephen Colbert