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Пентагон сообщил, что на самом деле видели «очевидцы НЛО»

Министерство обороны США несколько дней назад представило конгрессу доклад, посвященный обзору секретных документов с 1945 по 2023 год. По словам военных, не обнаружено никаких доказательств того, что американское правительство сталкивалось с инопланетянами или скрывало их существование от общественности.

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В отчете эксперты сообщили, что люди, которые на протяжении многих лет видели неопознанные летающие объекты (НЛО) на самом деле наблюдали сверхсекретные полеты прототипов американских самолетов-разведчиков и ракет.

«Не существует никаких доказательств о том, что правительство США и частные компании имели доступ к внеземным технологиям либо занимались их ремонтом или восстановлением», — заявил генерал-майор Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, после публикации доклада.