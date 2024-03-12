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Пентагон сообщил, что на самом деле видели «очевидцы НЛО»
Министерство обороны США несколько дней назад представило конгрессу доклад, посвященный обзору секретных документов с 1945 по 2023 год. По словам военных, не обнаружено никаких доказательств того, что американское правительство сталкивалось с инопланетянами или скрывало их существование от общественности.
В отчете эксперты сообщили, что люди, которые на протяжении многих лет видели неопознанные летающие объекты (НЛО) на самом деле наблюдали сверхсекретные полеты прототипов американских самолетов-разведчиков и ракет.
«Не существует никаких доказательств о том, что правительство США и частные компании имели доступ к внеземным технологиям либо занимались их ремонтом или восстановлением», — заявил генерал-майор Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, после публикации доклада.
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Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Японские исследователи практически полностью восстановили емкость литийионных аккумуляторов с помощью вещества, которое восстанавливает деградировавшие электроды. Открытие ученых продлит срок службы таких батарей и, следовательно, сократит количество опасных отходов.
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