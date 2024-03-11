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Как будет работать президентская инициатива пересдачи ЕГЭ

«Коммерсант» выяснил детали о правилах пересдачи Единого государственного экзамена по одному из предметов, которую Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 29 февраля.

ЕГЭ / © Getty Images

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки сообщила «Коммерсанту», что в 2024 году выпускники школ смогут воспользоваться второй попыткой сдать ЕГЭ только один раз. Причем первую полученную оценку, даже если она будет лучше второй, аннулируют в любом случае.

Экзамены по иностранным языкам, предполагающие две части — письменную и устную, придется пересдавать целиком, добавили в Рособрнадзоре. Следовательно, выпускники не смогут оставить положительную оценку, например за письменную часть ЕГЭ, и повторно сдать лишь устную.

«Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Рособрнадзором и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти создадут все необходимые условия для предоставления абитуриентам возможности пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании»,— добавили, в свою очередь, в пресс-службе Минобрнауки.