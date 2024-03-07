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Житель США обвинен в контрабанде парниковых газов
Майкл Харт из Сан-Диего (Калифорния) был арестован за импорт гидрофторуглеродов (ГФУ). Мужчина приобрел хладагенты в Мексике и на автомобиле контрабандой ввез их в США, тем самым усугубив климатический кризис.
ГФУ, которые обычно содержатся в холодильниках и кондиционерах, могут в сотни-тысячи раз эффективнее углекислого газа удерживать тепло в атмосфере.
В 2020 году в Штатах приняли закон, предусматривающий ответственность за ввоз таких соединений. Но до Харта по нему еще ни разу никого не арестовывали.
Власти США Харта обвинили в импортирование ГХФУ-22, озоноразрушающего вещества, которое также оказывает слабое наркотическое действие на организм человека.
Однако Харт не признает себя виновным.
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