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SpaceX доставила космонавтов на МКС, несмотря на трещину в корабле Crew Dragon

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX, на борту которого находился международный экипаж (в том числе российский космонавт Александр Гребенкин), благополучно пристыковался к МКС 5 марта 2024 года. Несмотря на то, что за 30 минут до его запуска на орбиту в уплотнителе люка корабля была обнаружена трещина.

Корабль Crew Dragon Endeavour пристыковался к МКС / © NASA TV

Во время проверки люка с зафиксированным уплотнителем за полчаса до запуска ракеты инженеры заметили полумиллиметровую трещину в силиконе RTV. Инженеры SpaceX заверили специалистов NASA, что дефект не помешает выполнению миссии и не навредит космонавтам во время полета, поэтому руководство Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США дало добро на старт.

Поскольку трещина имела небольшой размер, ожидалось, что она «самовосстановится» от нагрева во время полета, поэтому инженеры решили, что полет пройдет безопасно. Специалисты SpaceX также отметили, что возникновение трещины не связано с многократным использованием корабля Crew Dragon Endeavour, который отправился к МКС уже в пятый раз.