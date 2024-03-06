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Представлен первый электрический маслкар Dodge Charger Daytona

Концерн Stellantis презентовал новый Dodge Charger восьмого поколения. Культовый американский спортивный автомобиль преобразился и теперь будет выпускаться в двух версиях: традиционной — бензиновой и новой — электрической.

Dodge Charger Daytona EV / © Stellantis

Электромобиль Dodge Charger Daytona появится на рынке первым. Он выйдет до конца 2024 года в двух полноприводных версиях: Dodge Charger R/T мощностью 456 лошадиных сил и Dodge Charger Scat Pack с силовой установкой мощностью 630 лошадиных сил.

Dodge Charger Daytona EV / © Stellantis

Оба варианта оборудованы аккумуляторной батареей на 100,5 кВт∙ч. Запас хода составляет 510 километров для Dodge Charger R/T и 418 километров для версии Scat Pack.

Dodge Charger Daytona EV / © Stellantis

Dodge Charger Daytona EV / © Stellantis

Dodge Charger Daytona EV / © Stellantis

Dodge Charger Daytona EV / © Stellantis

Dodge Charger Daytona EV / © Stellantis