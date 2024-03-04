Впервые со времен древнего мира на Сицилии восстановлен атлант храма Зевса

Реконструкция статуи атланта храма Зевса Олимпийского в Агридженто, Сицилия / © Agrigento Oggi

Инженеры собрали одну из двух почти полностью сохранившихся статуй атлантов (всего их было сорок), которые поддерживали крышу храма Зевса V века до н.э. Это сделано, чтобы показать колоссальную фигуру атланта, такой, как она была, когда храм еще стоял на этом месте в древности.

Реконструкция статуи атланта храма Зевса Олимпийского в Агридженто, Сицилия / © Agrigento Oggi

Строительство храма Зевса началось около 480 года до н.э. после того, как армии греческих колоний Сицилии разгромили Карфаген. Оно подошло к концу, когда город был завоеван тираном Гиероном I Сиракузским около 472 года до н.э. Храм так и не был завершен, но даже недостроенный он стал самым большим дорическим храмом античности.

© Agrigento Oggi