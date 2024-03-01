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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +115
Посты: 235

Видео: Honor показала технологию управления автомобилем взглядом

Компания Honor показала технологию, которая позволяет пользователю с помощью смартфона Honor Magic 6 Pro управлять автомобилем взглядом. 

Сообщество
# Honor
# видео
# технологии
# транспорт
Honor показала технологию управления автомобилем взглядом / © Image Supplied
Honor показала технологию управления автомобилем взглядом / © Image Supplied

С помощью специального приложения можно давать автомобилю четыре команды: запуск двигателя, остановка двигателя, движение вперед и назад. Пока неизвестно будет ли эта функция запущена производителями автомобилей.

© Android Authority 
© Reuters 
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# ледник
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