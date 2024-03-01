Starship HLS готовится к полетам на Луну

Стыковочное оборудование / © NASA / SpaceX

Испытания систем корабля Starship HLS, который должен быть настроен для стыковки как с модулем «Орион», так и с орбитальной лунной станцией Gateway, проводились в Космическом центре имени Джонсона NASA в течение десяти дней. Тестирование включало более 200 сценариев с различными углами и скоростью стыковки. Результаты показали, что Starship HLS сможет успешно выполнить мягкую стыковку.

Художественное изображение стыковки Starship HLS с модулем «Орион» / © M. Crawford

Напомним, в рамках миссии «Артемида III» астронавты должны будут отправиться на космическом корабле «Орион» с Земли на лунную орбиту, где после стыковки со Starship HLS, экипаж перейдет в посадочный корабль, который доставит их на поверхность Луны. После завершения миссии на поверхности естественного спутника Земли Starship HLS должен будет вернуть астронавтов обратно на лунную орбиту, чтобы корабль «Орион» доставил их на Землю. После создания станции Gateway Starship HLS должен будет стыковаться с ней.

Художественное изображение стыковки Starship HLS со станцией Gateway / © M. Crawford