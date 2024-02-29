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В Польше нашли оружие германских племен римской эпохи

Любители истории в лесах недалеко от самого восточного города Польши — Хрубешува (Грубешова) обнаружили клад с оружием римской эпохи.

Оружие германских племен римской эпохи / © B. Bartecki / Lublin Provincial Conservator of Monuments

Первооткрыватели принесли найденные артефакты в Хрубешувский музей, где местные археологи идентифицировали предметы, которые исказила сильная коррозия. Оказалось, что клад состоял из девяти железных наконечников копий, двух боевых топоров и целого ряда предметов с неопределенными функциями, возможно элементами щитов, и неидентифицированными железными орудиями труда.

Оружие германских племен римской эпохи / © B. Bartecki / Lublin Provincial Conservator of Monuments

Артефакты, вероятно, принадлежали германским племенам времен римской эпохи, возможно, представителям пшеворской (II века до н. э. — IV век н. э.) или готской культуры (II-III в. н. э. — V в. н. э.).

Оружие германских племен римской эпохи / © B. Bartecki / Lublin Provincial Conservator of Monuments

Оружие германских племен римской эпохи / © B. Bartecki / Lublin Provincial Conservator of Monuments

Оружие германских племен римской эпохи / © B. Bartecki / Lublin Provincial Conservator of Monuments