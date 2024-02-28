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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
7 часов назад
Рейтинг: +744
Посты: 1429

Зонд OSIRIS-APEX вышел на связь с Землей, «пережив» сближение с Солнцем

Космический аппарат OSIRIS-APEX вышел на связь с Землей после двухмесячного перерыва.

Сообщество
# NASA
# космос
# технологии
Анимация полета зонда OSIRIS-APEX / © NASA / Goddard Space Flight Center
Анимация полета зонда OSIRIS-APEX / © NASA / Goddard Space Flight Center

В декабре прошлого года инженеры NASA прикрыли одну из двух солнечных панелей зонда, ограничив его возможность связи с Землей, чтобы защитить научные приборы от перегрева во время сближения аппарата с Солнцем. Этот гравитационный маневр, который стал первым из семи запланированных, нужно было совершить для будущей встречи аппарата с астероидом Апофис.

Зонд OSIRIS-APEX / © NASA 
Зонд OSIRIS-APEX / © NASA 

В NASA сообщили, что аппарат функционирует должным образом, хотя полная оценка его состояния еще не проводилась, поэтому пока неизвестно, повредила ли интенсивная солнечная активность зонду или его приборам.

Напомню, что OSIRIS-APEX начал свой путь как часть миссии OSIRIS-REx, целью которой был сбор образцов с астероида Бенну. Поскольку у аппарата осталось достаточно топлива после миссии на Бенну, его отправили в долгое путешествие к астероиду Апофис, которого зонд должен достичь в апреле 2029 года.

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# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
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