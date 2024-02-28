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Зонд OSIRIS-APEX вышел на связь с Землей, «пережив» сближение с Солнцем
Космический аппарат OSIRIS-APEX вышел на связь с Землей после двухмесячного перерыва.
В декабре прошлого года инженеры NASA прикрыли одну из двух солнечных панелей зонда, ограничив его возможность связи с Землей, чтобы защитить научные приборы от перегрева во время сближения аппарата с Солнцем. Этот гравитационный маневр, который стал первым из семи запланированных, нужно было совершить для будущей встречи аппарата с астероидом Апофис.
В NASA сообщили, что аппарат функционирует должным образом, хотя полная оценка его состояния еще не проводилась, поэтому пока неизвестно, повредила ли интенсивная солнечная активность зонду или его приборам.
Напомню, что OSIRIS-APEX начал свой путь как часть миссии OSIRIS-REx, целью которой был сбор образцов с астероида Бенну. Поскольку у аппарата осталось достаточно топлива после миссии на Бенну, его отправили в долгое путешествие к астероиду Апофис, которого зонд должен достичь в апреле 2029 года.
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Компания Neuralink, при помощи которой предприниматель Илон Маск надеется совершить революцию в интерфейсах «мозг-компьютер» (BCI), впервые имплантировала человеку устройство «чтения мыслей». Об этом Маск сообщил в твите, опубликованном 29 января. Однако, некоторые обеспокоены отсутствием прозрачности вокруг имплантата, который должен дать возможность управлять устройствами посредством мысли. Реакции ученых и экспертов на это событие обобщает медиа-редакция Nature, а Naked Science приводит перевод этой статьи.
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