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Rocket Lab запустила японский спутник — инспектор космического мусора

Иллюстрация спутника-инспектора ADRAS-J, который приближается к верхней ступени ракеты H-2A / © Astroscale

Спутник ADRAS-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan) создала компания Astroscale по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Цель — демонстрация возможности удаления крупных фрагментов космического мусора с орбиты.

Задачей 150-килограммового аппарата станет верхняя ступень японской ракеты H-2A, которая находится на орбите с 2009 года. ADRAS-J должен будет сблизиться со ступенью и осмотреть ее. Полученные данные разработчики используют для подготовки второго этапа программы. Во время него к ступени отправят космический аппарат, который попытается свести ее с орбиты.

© Astroscale

Rocket Lab — успешная космическая компания, которая отправляет полезную нагрузку в космос с помощью ракеты Electron. Недавно ее финансовый директор сообщил, что руководство собирается повторить успех Starlink от SpaceX и выйти на рынок услуг коммерческой космической связи.