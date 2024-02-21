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«Хаббл» получил изображение галактики с интенсивным звездообразованием

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение карликовой галактики IC 3476. Она расположена на расстоянии 54 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Волосы Вероники.

Галактика IC 3476 / ESA / © Hubble & NASA, M. Sun

Новый снимок получен космической обсерваторией «Хаббл». На нем центр IC 3476 не выделяется особенно ярко, так как скрыт пылью от наблюдателя, в то время как внешний диск и гало закручиваются вокруг центра, словно потоки воды.

Изображение кажется почти безмятежным, но это обманчивое впечатление. На самом деле, IC 3476 находится под давлением межгалактического вещества, которое приводит к сжатию газа внутри галактики. Основная тяжесть сопротивления приходится на край галактики, где звезды не рождаются, но в более глубоких областях IC 3476 скорость звездообразования заметно выше средней. Это демонстрируют многочисленные светящиеся пятна на снимке «Хаббл», отмечающие области, где активно формируются новые светила.