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Первый испытательный полет австралийской ракеты проведут в ближайшие месяцы

Австралийский стартап Gilmour Space Technologies по производству малых ракет-носителей привлек инвестиции в размере 36 миллионов долларов США (или 33,3 миллиарда рублей) для испытаний и запуска своих ракет с космодрома Боуэн в Северном Квинсленде.

Ракета Eris / © Gilmour Space Technologies

Компания Gilmour Space, основанная в 2012 году, разрабатывает трехступенчатую ракету под названием Eris, которая будет способна выводить полезную нагрузку общей массой до 300 килограммов на cолнечно-синхронную орбиту.

Согласно пресс-релизу Gilmour Space, первый испытательный полет Eris ожидается «в ближайшие месяцы, после получения разрешения на запуск от Австралийского космического агентства».

Второй испытательный полет собираются провести позднее в этом году, а коммерческие запуски могут начать в 2025-м.

Ракета Eris / © Gilmour Space Technologies