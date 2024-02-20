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В Китае показали электромобиль, способный отряхиваться от снега, как собака
Китайский производитель электромобилей — компания NIO — опубликовала на своей странице в социальной сети Weibo видеоролик, на котором заметенный седан ET9 «отряхивается» от снега.
Новый электромобиль NIO ET9 оборудован интеллектуальной системой шасси и гидравлической подвеской, за счет которой способен раскачиваться из стороны в сторону. Таким образом машина может сбросить снег с крыши и бортов без помощи человека.
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Американские исследователи придумали новый способ борьбы одновременно с пластиковыми и пищевыми отходами. Они создали замену пластиковым упаковочным пленкам, использовав банановую кожуру. Новый материал по качеству не уступает привычному пластику, но разлагается в почве в сотни раз быстрее.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
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