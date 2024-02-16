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OpenAI выпустила новую нейросеть Sora для генерации видео

Компания OpenAI, которая создала ChatGPT и Dall-E, представила новую нейросеть Sora — программу на базе искусственного интеллекта для преобразования текста в видео. Она может превращать короткие подсказки в фотореалистичные ролики.

Фрагмент из видеоролика, созданного нейросетью Sora / © OpenAI

Sora способна создавать целые видеозаписи продолжительностью до 60 секунд или расширять созданные видео, чтобы сделать их длиннее, следуя указаниям пользователя.

© RetroFuturista

Выше приведен пример видео, созданный по текстовому запрос для Sora: «Стильная женщина идет по токийской улице, залитой теплым светящимся неоном, с анимированными городскими вывесками. На ней черная кожаная куртка, длинное красное платье, черные сапоги, черная сумочка. На ней солнцезащитные очки и красная помада. Она идет уверенно и непринужденно. Улица влажная и отражающая, что создает зеркальный эффект разноцветных огней. Многие пешеходы прогуливаются рядом».

Видео по текстовому запросу: «История жизни робота в сеттинге киберпанка» / © OpenAI

Видео по текстовому запросу: «Очень крупный план моргающего глаза 24-летней женщины, стоящей в Марракеше в вечерние часы, кинематографичный» / © OpenAI

Видео по текстовому запросу: «Молодой человек двадцати лет сидит на облаке в небе и читает книгу» / © OpenAI

Пример генерации видео нейросети Sora / © OpenAI

Пример генерации видео нейросети Sora / © OpenAI

Пример генерации видео нейросети Sora / © OpenAI

Пример генерации видео нейросети Sora / © OpenAI