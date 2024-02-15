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Видео: процесс сборки «солнечного» электромобиля

Aptera Motors — стартап по производству электромобилей, оснащенных солнечными панелями — опубликовал видеоролик с кратким обзором производственного процесса сборки своего электромобиля Launch Edition в Италии.

Launch Edition / © Aptera Motors

Ранее производитель электромобилей с солнечными панелями обещал, что итоговая версия Launch Edition сможет проехать более 1600 километров на одной зарядке.

На сегодня Aptera Motors получила более 32 тысяч предзаказов на свою машину.

Launch Edition / © Aptera Motors

© Aptera Motors