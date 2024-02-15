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Олег Гончар
Олег Гончар
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Рейтинг: +518
Посты: 1360

Видео: процесс сборки «солнечного» электромобиля

Aptera Motors — стартап по производству электромобилей, оснащенных солнечными панелями — опубликовал видеоролик с кратким обзором производственного процесса сборки своего электромобиля Launch Edition в Италии.

Сообщество
# Aptera
# технологии
# электромобили
 Launch Edition / © Aptera Motors
 Launch Edition / © Aptera Motors

Ранее производитель электромобилей с солнечными панелями обещал, что итоговая версия Launch Edition сможет проехать более 1600 километров на одной зарядке.

На сегодня Aptera Motors получила более 32 тысяч предзаказов на свою машину.

Launch Edition / © Aptera Motors
Launch Edition / © Aptera Motors
© Aptera Motors 
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Антропология
# археология
# Балтийское море
# охотники-собиратели
# палеолит
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Игорь Байдов

Биологи назвали самое маленькое позвоночное в мире

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Aлек сей вНии_pet
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Aлек сей вНии_pet
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Гена Пастухов
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