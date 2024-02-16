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SpaceX обвинили в публикации недостоверного снимка из космоса
Недавно компания Илона Маска рассказала в социальной сети Х о планах по досрочному сведению с орбиты 100 спутников Starlink, принадлежащих к одному из первых поколений этих аппаратов. Дело в том, что инженеры выявили проблему, способную привести к сбою и сделать невозможным управление спутниками.
Однако внимание многих фанатов компании и любителей космоса привлекла не сама новость, а иллюстрировавший ее снимок развертывания спутников Starlink. Он выглядел слишком «качественным» по сравнению с привычными кадрами из трансляций запусков и развертывания спутниковой группировки Starlink.
Пользователи соцсети Х провели быстрое расследование и установили, что «качественный» снимок на самом деле составлен из двух разных фотографий.
Первая была сделана на Земле, в цехе SpaceX, и на ней запечатлена готовая к запуску партия спутников Starlink, а второе изображение сделал немецкий астронавт Маттиас Маурер с борта МКС.
Видимо, кто-то из сотрудников SpaceX использовал эти два фото, предварительно заменив на снимке Маурера попавший в кадр космический корабль «Союз» на Starlink. С какой целью — неясно.
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