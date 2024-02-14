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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 минуты назад
Рейтинг: +733
Посты: 1406

Starlink обрушил стоимость спутникового интернета на 77 процентов

По данным аналитиков из группы компаний Euroconsult, стоимость услуг спутникового интернета за пять лет упала на 77 процентов. Это произошло после того, как американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском в 2002 году, наводнила рынок аппаратами своей сети Starlink.

Сообщество
# Starlink
# интернет
# связь
# технологии
Антенна Starlink / © SpaceX
Антенна Starlink / © SpaceX

Euroconsult изучила данные по фиксированной и мобильной связи на коммерческих и государственных рынках, в том числе для транзитных сетей и военных. В 2023 году спутниковые операторы получали средний доход на пользователя (ARPU) в размере 260 долларов в месяц за каждый мегабит в секунду. Тем временем стоимость спутниковой емкости для видеоуслуг снизилась на 16% за пятилетний период, достигнув ARPU в 2760 долларов в месяц за каждый мегагерц полосы пропускания.

По подсчетам Euroconsult, средняя стоимость предоставления мощности HTS в Северной Америке упала примерно с 40 долларов в месяц за мегабит в секунду в 2019 году до 12 долларов в 2023-м.

SpaceX обладает созвездием более чем из 5400 спутников Starlink, которые располагаются на низкой околоземной орбите и предоставляют высокоскоростной широкополосный доступ в интернет. Недавно компания сообщила, что Starlink пользуются как минимум 2,3 миллиона клиентов в 70 странах, 59% из которых находятся в Соединенных Штатах Америки.

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Виктор Астахов
9 часов назад
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Виктор Астахов
9 часов назад
John, а Бахмут закончился Артемовском, помню-помню)

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Виктор Астахов
9 часов назад
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Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Гена Пастухов
9 часов назад
Иван, в статье написано обратное, что там все были идиоты. Николай вообще считал, что не нужно ничего делать, всё само собой получится. На всё же

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Гена Пастухов
10 часов назад
Непонятно, а какое отношение имеет одно к другому?

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Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

John Smith
11 часов назад
Виктор, задело? Это хорошо. Пиши из окопа. Обязательно отвечу.

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

This Letter
12 часов назад
Виктор, лучше работу чем голову.

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

This Letter
12 часов назад
Виктор, если есть с чем сравнивать, то почему нет :))) хотя о чем это я? ... к вам дилегация, профессор

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

This Letter
12 часов назад
Evgen, из за него я и перестал читать naked-science..лет 5 назад.. уже ведь тогда контуры будущего (увы настоящего) - были понятны.. а статьи.. как бы

Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

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