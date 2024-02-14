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Starlink обрушил стоимость спутникового интернета на 77 процентов

По данным аналитиков из группы компаний Euroconsult, стоимость услуг спутникового интернета за пять лет упала на 77 процентов. Это произошло после того, как американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском в 2002 году, наводнила рынок аппаратами своей сети Starlink.

Антенна Starlink / © SpaceX

Euroconsult изучила данные по фиксированной и мобильной связи на коммерческих и государственных рынках, в том числе для транзитных сетей и военных. В 2023 году спутниковые операторы получали средний доход на пользователя (ARPU) в размере 260 долларов в месяц за каждый мегабит в секунду. Тем временем стоимость спутниковой емкости для видеоуслуг снизилась на 16% за пятилетний период, достигнув ARPU в 2760 долларов в месяц за каждый мегагерц полосы пропускания.

По подсчетам Euroconsult, средняя стоимость предоставления мощности HTS в Северной Америке упала примерно с 40 долларов в месяц за мегабит в секунду в 2019 году до 12 долларов в 2023-м.

SpaceX обладает созвездием более чем из 5400 спутников Starlink, которые располагаются на низкой околоземной орбите и предоставляют высокоскоростной широкополосный доступ в интернет. Недавно компания сообщила, что Starlink пользуются как минимум 2,3 миллиона клиентов в 70 странах, 59% из которых находятся в Соединенных Штатах Америки.