Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Starlink обрушил стоимость спутникового интернета на 77 процентов
По данным аналитиков из группы компаний Euroconsult, стоимость услуг спутникового интернета за пять лет упала на 77 процентов. Это произошло после того, как американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском в 2002 году, наводнила рынок аппаратами своей сети Starlink.
Euroconsult изучила данные по фиксированной и мобильной связи на коммерческих и государственных рынках, в том числе для транзитных сетей и военных. В 2023 году спутниковые операторы получали средний доход на пользователя (ARPU) в размере 260 долларов в месяц за каждый мегабит в секунду. Тем временем стоимость спутниковой емкости для видеоуслуг снизилась на 16% за пятилетний период, достигнув ARPU в 2760 долларов в месяц за каждый мегагерц полосы пропускания.
По подсчетам Euroconsult, средняя стоимость предоставления мощности HTS в Северной Америке упала примерно с 40 долларов в месяц за мегабит в секунду в 2019 году до 12 долларов в 2023-м.
SpaceX обладает созвездием более чем из 5400 спутников Starlink, которые располагаются на низкой околоземной орбите и предоставляют высокоскоростной широкополосный доступ в интернет. Недавно компания сообщила, что Starlink пользуются как минимум 2,3 миллиона клиентов в 70 странах, 59% из которых находятся в Соединенных Штатах Америки.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Международная группа физиков сопоставила результаты исследований сверхновых и килоновых с наблюдениями телескопа «Джеймс Уэбб» и пришла к выводу, что самые тяжелые химические элементы, необходимые для нашей жизнедеятельности, сформировались во время астрономических событий, которыми «управляют» гравитационные волны.
Ученые Университета Лобачевского выяснили, что сонливым людям труднее засыпать вечером. Полученные результаты помогут усовершенствовать детекторы сонливости по сердечному ритму.
Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Австралийские ученые смоделировали тектоническую историю Земли почти за миллиард лет и выяснили, что причиной глобального похолодания, которое превратило нашу планету в один большой ледяной щит, стала низкая концентрация углекислого газа.
Девятого февраля 1904 года Япония напала на русский флот в Порт-Артуре — без объявления войны. Причины конфликта между Россией и Японией вот уже больше века трактуют искаженно: после 1917 года к власти пришли те, кто открыто называли Токио более прогрессивной силой. Не менее искаженно воспринимаются ход и исход столкновения. Редко пишут, что русские потеряли много меньше убитыми, или что Япония в конце войны была на краю катастрофы. Что же ее спасло? И как неожиданный проигрыш в русско-японской войне в итоге привел к катастрофе 1917 года в России?
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Сармат»: что изменится в мире после принятия на вооружение новой межконтинентальной ракеты?
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
Красная ртуть наших дней: почему каждое следующее отравление «Новичком» вызывает все больше сомнений?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии