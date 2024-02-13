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Археологи обнаружили древнейшую костяную бусину в Новом Свете

Команда археологов под руководством профессора Тодда Суровелла из Университета Вайоминга (США) обнаружила бусину из кости, возраст которой оценили примерно 12 940 лет. Ее нашли на археологическом памятнике Ла-Преле в округе Конверс, это старейшая известная бусина в Новом Свете.

Древнейшая костяная бусина / © Todd Surovell

В новой статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, археологи сообщили, что артефакт принадлежит носителям культуры Кловис, которая существовала в каменном веке, примерно 10-13 тысяч лет назад, на территории современной Северной Америки.

Бусина длиной около семи миллиметров изготовлена из кости зайца, а бороздки на внешней стороне были созданы либо камнями, либо зубами. Подобные бусы люди, вероятно, использовали для украшения одежды или носили как бижутерию.