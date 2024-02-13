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Астроном-любитель «обнаружил» секретный американский космоплан X-37B на орбите

Беспилотный орбитальный самолет Boeing X-37B отправился в седьмую миссию на ракете Falcon Heavy в конце декабря прошлого года. Тогда специалисты предположили, что ракета компании SpaceX даст космоплану возможность достигнуть больших высот, чем во время предыдущих полетов.

Космический самолета X-37B / © Boeing

Это предположение подтвердил астроном-любитель Томи Симола, который «обнаружил аппарат на орбите с помощью своей панорамной камеры наблюдения за небом.

Boeing X-37B движется по эллиптической орбите высотой от 323 до 38 838 тысяч километров. Вместе эти данные могут говорить о тестировании новых технологий.

Космоплан X-37B на снимках Томи Симолы / © Tomppa

Космоплан X-37B на снимках Томи Симолы / © Tomppa