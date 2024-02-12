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Впервые представлен полный каталог библиотеки Чарлза Дарвина

Международный научный проект «Полное собрание сочинений Чарлза Дарвина онлайн» (Darwin Online) под руководством исследователя из Национального университета Сингапура (NUS) Джона ван Уайе в честь 215-летия со дня рождения автора теории эволюции реконструировал его личную библиотеку.

Чарльз Дарвин / © Getty Images

В 300-страничном каталоге, опубликованном Darwin Online, подробно описано 7400 наименований среди 13 000 изданий, включая журналы, брошюры и обзоры. Список также насчитывает 9300 ссылок на копии содержимого библиотеки, которые находятся в свободном доступе в интернете. Сотрудники проекта занимались созданием электронного каталога почти 20 лет.

Библиотека показала, что у Дарвина были книги по ошеломляющему множеству предметов, включая биологию, геологию, философию, психологию, религию, сельское хозяйство, искусство, историю и путешествия. Более половины работ написано на английском языке, остальные — на других языках, к примеру немецком, французском, итальянском, испанском, голландском и датском.